وزير الداخلية: تم إحباط مخطط الجماعة الإرهابية لنشر الفوضى

قال اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، إنه كان هناك مخطط من قبل جماعة الإخوان الإرهابية يهدف إلى إغراق الدولة بإعمال التخريب والاغتيالات والبلبلة قبل يوم 25 يناير الماضى، فى كافة أنحاء الجمهورية، لافتاً إلى أن هذا المخطط كان معد فى الخارج.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مؤتمر صحفى، أنه تم تحديد من يقفون وراء هذا المخطط، لافتاً إلى أن هناك حملة موجة ضد مصر من الداخل والخارج من قبل العناصر الإجرامية، وتابع:"كانت هناك توقعات بأشياء كثير قبل 25 يناير لم يحدث منها شىء لاننا لم يكن لدينا إنزاعج كما كانت لدى الرأى العام".