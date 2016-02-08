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فيديو| «بوتين» يهدي ملك البحرين «حصانًا» ..و«بن عيسى» يُهديه «سيفًا»

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فيديو| «بوتين» يهدي ملك البحرين «حصانًا» ..و«بن عيسى» يُهديه «سيفًا» فيديو| «بوتين» يهدي ملك البحرين «حصانًا» ..و«بن عيسى» يُهديه «سيفًا»

جانب من مراسم التسليم الهدايا

أهدى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، سيف النصر من الحديد الدمشقي والمعادن الثمينة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بينما أهدى بوتين له حصانا أكحل “تيكي” في الرابعة من عمره.

وقال مصدر بالمكتب الصحفي للكرملين للصحفيين، اليوم: “تبادل الرئيس الروسي وملك البحرين الهدايا. أهدى الملك لبوتين سيف النصر من الحديد الدمشقي ذي مقبض من معادن ثمينة”.

وأهدى بوتين للملك حصانا أكحل “تيكي” من مواليد عام 2012. وأوضح الكرملين أن هذا الحصان فاز أكثر من مرة في بطولات العالم ضمن نوعه.

هذا وبحث بوتين مع عاهل البحرين في سوتشي آفاق تطوير التعاون الثنائي، ومسائل تتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، فضلا عن الوضع في الشرق الأوسط والخليج.

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