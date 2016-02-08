«داعش» يزعم تفجير سيارة في الرياض.. ولا إصابات

قالت وكالة الأنباء السعودية إن انفجاراً ألحق أضراراً بسيارة في العاصمة الرياض اليوم الاثنين، في حادث زعم تنظيم داعش أنه نتج عن قيام أحد أعضائه بلصق قنبلة بالسيارة.

كانت السعودية أعلنت تنظيم داعش، في 2014 واعتقلت المئات من أنصاره. وشن التنظيم الذي يسيطر على مساحات كبيرة من العراق وسوريا سلسلة هجمات في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم الشرطة قوله إن مواطناً أبلغ عن تعرض سيارته لانفجار وهي متوقفة أمام منزله في حي العزيزية بالعاصمة اليوم الاثنين. وأضاف أن الانفجار لم يتسبب في إصابة أحد. ولحقت أضرار بعدد من السيارات المجاورة.

وقالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم داعش في بيان نشر على موقع تيليجرام إن الانفجار وقع نتيجة “عبوة لاصقة” وضعها أحد أعضاء التنظيم على سيارة أحد عناصر الجيش السعودي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية.