أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أرسنال يضم ' مكتشف محرز ' إلى قائمة كشافيه من ليستر سيتي

Google+ Print
أرسنال يضم ' مكتشف محرز ' إلى قائمة كشافيه من ليستر سيتي أرسنال يضم ' مكتشف محرز ' إلى قائمة كشافيه من ليستر سيتي

أعلن بين وريجلسورث أنه قد ترك منصبه كرئيس فني لكشافي ليستر سيتي وانضمامه رسميا إلى أرسنال.

وكتب بين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"بعد ثلاثة مواسم ونصف من العمل مع أفضل الأشخاص حاليا أنا أبدأ فصل جديد في حياتي".

وتابع "لقد كان قرارا صعبا أن أغادر ليستر، لكن على أن أستغل الفرصة التي قد لا تتكرر مجددا".

وخلال فترة عمله مع ليستر سيتي كان وريجلسورث هو مكتشف رياض محرز وكذلك نجولو كانتي أحد نجوم الفريق الإنجليزي هذا الموسم.

وانضم محرز إلى ليستر سيتي قادما من لو هافر بمبلغ 400 ألف جنيه إسترليني في عام 2014 وخلال 25 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم سجل 14 هدفا وصنع 10.

وانضم كانتي إلى ليستر سيتي في الصيف الماضي قادما من كاين بمبلغ يقدر بـ6 ملايين جنيه إسترليني وأصبح أحد أعمدة ثعالب ليستر خلال الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن أرسنال سيستضيف ليستر سيتي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي ويحتل الثعالب المركز الأول برصيد 53 نقطة في حين أن المدفعجية يحتلون المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع