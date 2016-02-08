أرسنال يضم ' مكتشف محرز ' إلى قائمة كشافيه من ليستر سيتي

أعلن بين وريجلسورث أنه قد ترك منصبه كرئيس فني لكشافي ليستر سيتي وانضمامه رسميا إلى أرسنال.

وكتب بين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"بعد ثلاثة مواسم ونصف من العمل مع أفضل الأشخاص حاليا أنا أبدأ فصل جديد في حياتي".

وتابع "لقد كان قرارا صعبا أن أغادر ليستر، لكن على أن أستغل الفرصة التي قد لا تتكرر مجددا".

وخلال فترة عمله مع ليستر سيتي كان وريجلسورث هو مكتشف رياض محرز وكذلك نجولو كانتي أحد نجوم الفريق الإنجليزي هذا الموسم.

وانضم محرز إلى ليستر سيتي قادما من لو هافر بمبلغ 400 ألف جنيه إسترليني في عام 2014 وخلال 25 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم سجل 14 هدفا وصنع 10.

وانضم كانتي إلى ليستر سيتي في الصيف الماضي قادما من كاين بمبلغ يقدر بـ6 ملايين جنيه إسترليني وأصبح أحد أعمدة ثعالب ليستر خلال الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن أرسنال سيستضيف ليستر سيتي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي ويحتل الثعالب المركز الأول برصيد 53 نقطة في حين أن المدفعجية يحتلون المركز الثالث برصيد 48 نقطة.