أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_القمة – عامر حسين لـ في الجول: هؤلاء يحضرون مباراة برج العرب

Google+ Print
#في_القمة – عامر حسين لـ في الجول: هؤلاء يحضرون مباراة برج العرب #في_القمة – عامر حسين لـ في الجول: هؤلاء يحضرون مباراة برج العرب

قال رئيس لجنة المسابقات عامر حسين إن اجتماع مديرية أمن الإسكندرية انتهى في الساعة الرابعة من ظهر الاثنين، حيث تم تحديد أعداد وأماكن حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الثلاثاء.

وتبدأ المباراة في تمام السابعة من مساء الثلاثاء.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "انتهى الاجتماع منذ قليل بحضوري مع قيادات مديرية أمن الإسكندرية".

وأضاف "سيتم تخصيص 15 فرد لكل نادي في المقصورة الرئيسية، 9 لكل نادي في الصف الأول للمقصورة رفقة 5 من قيادات أمن الإسكندرية".

وعلى يسار المقصورة، يجلس ضيوف الأهلي وعددهم 50، ومثلهم لنادي الزمالك يمين المقصورة.

وأردف" أما اللاعبين اللذين سيخرجون من القائمة فسيجلسون في المقصورة الأمامية".

وأكد "دخول الجميع للملعب سيكون ببطاقات تعريف تسلم أمن الإسكندرية نسخة منها، أما الإعلاميين والصحفيين فسيجلسون في الدور الثاني من المقصورة".

وأتم "منظمي المباراة سيكون عددهم 50 من أمن النادي الأهلي داخل الملعب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع