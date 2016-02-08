وثائقي في الجول - الثعلب يتحدث عن ' شخصية لاعب القمة ' .. ' طارق سليم انفعل بسببه '

"كنت لا أخاف مباريات القمة. بل على العكس كنت دوما أحب مواجهة الأهلي".. هكذا تحدث حازم إمام أيقونة الزمالك، الثعلب الصغير، ورئيس الجهاز الفني للفرسان.

حازم إمام تحدث لـFilGoal.com من خلال الفيلم القصير المقدم بإنتاج AlTv.com عن مباراة الـ3-1 الشهيرة التي شهدت هدفا جميلا لعبد الحليم علي من فوق رأس عصام الحضري.

خلال تلك المباراة تلاعب حازم إمام بدفاع الأهلي كثيرا حين شارك كبديل في الشوط الثاني.

طارق سليم

وعن مهارات حازم إمام في مباراة الـ3-1، تحدث أحمد بلال لـFilGoal.com.

وحكى بلال "في تلك المباراة وجدنا كابتن طارق سليم غاضبا للغاية على مقاعد بدلاء الأهلي".

وأردف "قال لنا كابتن طارق: حازم يراوغ بالثلاثة لاعبين. ماذا يحدث؟ ألا تستطيعون إيقافه؟!".

شخصية لاعب القمة

وعن ذلك قال إمام: "كنت أحب مباريات الأهلي جدا. لا أخافها بل على العكس".

وأضاف "يجب أن تتحلى بالشخصية في مباريات الأهلي حتى تستطيع أن تفعل شيئا لفريقك وأن تترك بصمة".

وأتم "كنت أستمتع".

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