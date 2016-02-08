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وثائقي في الجول – خالد بيبو: بونفرير مدرب مغيب

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وثائقي في الجول – خالد بيبو: بونفرير مدرب مغيب وثائقي في الجول – خالد بيبو: بونفرير مدرب مغيب

حمل خالد بيبو نجم الأهلي السابق جو بونفرير المدير الفني الأسبق للشياطين الحمر خسارة الفريق لمباراة الزمالك 3-1 في موسم 2002-2003.

FilGoal.com قدم فيلما قصيرا من إنتاج Altv عن مباراة الـ3-1 التي شهدت فوز الزمالك على الأهلي بأهداف رائعة لحسام حسن ولجمال حمزة وعبد الحليم علي.

وقال خالد بيبو عن تلك المباراة: "بونفرير كان مدربا مغيبا".

وأوضح "حين كنت أذهب إليه وأشتكي من ألام، كان يرفع الحمل التدريبي لي حتى أتعرض للإصابة بعدها!".

وصرح وليد صلاح الدين "حين سمعت خطة بونفرير لمباراة الزمالك قلت لهادي خشبة، تلك الخطة لن تسمح لنا بالفوز".

وأتم أحمد بلال عن تلك المباراة "حتى نتحدث بصراحة، كانت المهارات الفردية للاعبي الزمالك أعلى منا كثيرا في تلك الفترة".

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