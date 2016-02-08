في_القمة – الصقر لـ في الجول: هذا هو الفارق بين فترتي في الأهلي والزمالك

هو أحد أهم من لعبوا للأهلي والزمالك، كما أنه قائد جيل منتخب مصر الذهبي، الصقر أحمد حسن.

قبل ساعات من القمة المنتظرة على ملعب برج العرب، تحدث الصقر لـFilGoal.com عن الفارق بين فترتيه في الأهلي والزمالك، والدربي المفضل له.

وكل ما يلي على لسان أحمد حسن..

مع الأهلي

"الظروف مختلفة تماما.. عندما انضميت للأهلي قادما من تجربتي الأوروبية كان الوضع أفضل بكثير، بداية من ظروف البلد بالاضافة للأمور الإدارية ووجود الجمهور".

"كان هناك هيبة للدولة وقتها.. ودوري عام منتظم للغاية لدرجة أن الدوري المصري كان أقوى الدوريات العربية والإفريقية ولذلك استطعت أن أظهر بشكل متميز للغاية".

"حققت مع الأهلي 3 بطولات دوري عام وبطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وسوبر محلي، وشاركت مع زملائي وقتها في كأس العالم للأندية حيث أن ذلك الجيل وقتها كان هو الأفضل في تاريخ الكرة المصرية".

"كان هناك نجوم كبار مثل محمد بركات ومحمد أبو تريكة وعماد متعب وسيد معوض وغيرهم".

لعبة تفاعلية - اختار تشكيل الأهلي في القمة

مع الزمالك

"أما بالنسبة لفترة تواجدي مع الزمالك، الظروف كانت صعبة للغاية بداية من توقف الدوري والنشاط الرياضي كله مما جعل هذه الامور تؤثر على تلك الفترة من مشواري".

"كنت موجود مع المعلم حسن شحاتة وفييرا والدوري لم يكتمل ولذلك لا أعتبرها فترة مكتملة".

"كل الدربيات التي شاركت فيها مع الأهلي ضد الزمالك كانت في وجود الجمهور، لكن لم أشارك مع الزمالك ضد الأهلي في مباراة واحدة بجمهور".

لعبة تفاعلية - اختار تشكيل الزمالك في القمة

الدربي المفضل

"القمة الأفضل لي كانت القمة الأولى التي شاركت فيها بعد عودتي مباشرة من تجربة الاحتراف.. حين فاز الأهلي على الزمالك 2-0 في كأس السوبر".