وثائقي في الجول – عبد الحليم علي يحكي: كيف كان ميدو يضايق الحضري بـ ' اللوب '

"كلما أراد أحمد حسام ميدو أن يضايق عصام الحضري، ذكره بالكرة التي أسقطها عبد الحليم علي من فوق رأسه في شباك السد العالي".

هكذا كشف عبد الحليم علي وهو يحكي لـFilGoal.com أسرار جديدة عن هدفه الرائع في مرمى الأهلي موسم 2002-2003 في المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر 3-1.

وقال عبد الحليم علي في فيلم FilGoal.com من إنتاج Altv: "جيل الـ3-1 كان يستمد قوته من الجماهير".

وتابع "هدفي في الحضري وضعه بإحساس جيد. حين وجدت الحضري متقدما علمت أنه يتوقع مني التصويب. فباغته بـ(اللوب)".

وأضاف "منذ تلك اللحظة وفي كل تجمع للمنتخب بعدها تجد ميدو يتهكم على الحضري بهدفي".

وأردف "دوما ما يرد الحضري بأني سجلت الكرة بالحظ في شباكه. وكنت أنا أقول له، بالفعل يا حضري هذا صحيح".

وأفاد ضاحكا "كنت لا أرغب في مضايقة الحضري في مشاعره!".

ثم أتم "لكن حين وجدت الحضري سيفسد فرحتي بالهدف، قلت له: لأ يا حضري. لقد سجلت الهدف بالقصد ووضعت الكرة من فوق رأسه بذكاء".

وائل جمعة

وعن هذا الهدف حكى وائل جمعة "كنت قريبا للغاية من وضع قدمي أمام الكرة التي سددها حليم".

وأكمل "للأسف كان علي أن أركض أكثر بدلا من مد قدمي مبكرا أمام الكرة".

هل توقع أحد من لاعبي الزمالك أن يضع حليم الكرة بتلك الطريقة الساحرة؟

يجيب حازم إمام أيقونة الزمالك، الثعلب الصغير "لا طبعا. وأقطع ذراعي إن كان هناك من توقع هذه الكرة في الشباك".

وعقب أحمد بلال على الهدف "كنت تشعر بأن رونالدينيو هو من سجله وليس حليم".

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