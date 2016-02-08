بالصور.. مصادرة أدوية بصيدلية تعمل بدون ترخيص فى الفيوم

قرر اللواء الدكتور ماهر الجاويش وكيل وزارة الصحة، التحفظ على أدوية عثر عليها بصيدلية تعمل بدون ترخيص بمركز الفيوم، بعدما قامت إدارة الصيدلة قسم التفتيش الصيدلى بحملة على صيدليات مركز الفيوم بناء على معلومات وردت إلى الإدارة، تفيد بوجود مكان غير مرخص يعمل كصيدلية بناحية قرية تلات.

أسفرت الحملة التى شارك فيها مفتشو التموين والتجارة الداخلية، عن وجود صيدلية يمارس العمل به شخص ينتحل صفة صيدلى بقرية تلات التابعة لمركز الفيوم بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وبسؤال الشخص الموجود بالصيدلية لم يقدم أى مستندات تفيد بترخيص المكان كما تمت الإفادة من قبل إدارة الصيدلة قسم التراخيص بأن رخصة المكان ألغيت فى نوفمبر الماضى بقرار وكيل الوزارة رقم 6335 لسنة 2015، وبناء عليه تمت مصادرة الأدوية الموجودة بالمكان.

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