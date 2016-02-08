شاب يقتل شقيقته لهروبها من منزل زوجها للزواج من آخر فى بنى سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الاثنين، القبض على شاب قتل شقيقته خنقًا لهروبها من منزل زوجها ورغبتها فى الزواج من آخر.

كان اللواء محمود العشيرى، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من مستشفى ناصر المركزى بوصول "نجلاء. إ . م" جثة هامدة، وبها علامات خنق.

وعلى الفور، كثف العميد خلف حسين مدير المباحث الجنائية، من جهود فريق البحث الجنائية بمديرية أمن بنى سويف، ليتمكن من الوصول إلى أن شقيق المجنى عليها ويدعى " كمال.ا.م" هو من قتل شقيقته شنقًا بعد هروبها من منزل زوجها لرغبتها فى الزواج من " سعد . م . أ" بالقاهرة.

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