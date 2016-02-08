وثائقي في الجول - الثعلب يتحدث عن ' شخصية لاعب القمة ' .. ' طارق سليم انفعل بسببه '

يرى مدافع الزمالك السابق هيثم فاروق أن مباراة القمة ليست محسومة لأحد الطرفين قبل بدايتها، لكن هناك أمر قد يرجح كفة الزمالك على الأهلي في مباراة برج العرب.

وقال المحلل بقنوات (bein sport) لـFilGoal.com: "المباراة صعبة على الفريقين، وليست كما يظن البعض أنها محسومة لأحد الطرفين".

لعبة تفاعلية - اختار تشكيل الأهلي في القمة

وأضاف "فوز الأهلي على إنبي لا يرجح كفته، ولا خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي تقلل من حظوظه".

وأردف "أتذكر بعد نهائي كأس مصر العام الماضي أن الأهلي خسر من أورلاندو بايرتس، كما فاز الزمالك في مباراة تاريخية على النجم الساحلي في نصف نهائي الكونفيدرالية".

لعبة تفاعلية - اختار تشكيل الزمالك في القمة

وأكد "بعدها توقع الجميع فوز الزمالك بالسوبر، لكن حدث العكس وفاز الأهلي".

وشرح "السيطرة على اللاعب المصري بعد الهزيمة تكون سيطرة كاملة، لأن اللاعب يريد تعويض ذلك الفشل وإحداث تغيير على مستوى النتيجة والأداء، أما اللاعب المنتصر فتسيطر عليه نشوة الانتصار، وهذا الأمر قد يرجح كفة الزمالك".

وأتم "يتبقى بالتأكيد حسن اختيار الطريقة والتشكيل من قبل الأجهزة الفنية".

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