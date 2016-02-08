في_القمة – الصقر لـ في الجول: هذا هو الفارق بين فترتي في الأهلي والزمالك

أوضح جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي السابق أنه يجب أن يضم الفريق عددا من اللاعبين الجدد بعد الفوز بالألقاب وذلك لكي يتم خلق حالة من عدم الاستقرار دائما للمنافسين.

وكان تشيلسي قد أقال جوزيه مورينيو من مهمته كمدرب للفريق وذلك بعد سلسلة من النتائج السيئة خلال الموسم الحالي إذ أن البلوز كانوا أبطال الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

وصرح مورينيو في مقابلة له مع شبكة "سكاي سبورتس" قائلا:" إذا كنت في نادي يحب الفوز والمنافسة، ولكي تحافظ على استمراريتك في الفوز عليك أن تخلق حالة من عدم الاستقرار لدى المنافسين".

وتابع مدرب ريال مدريد السابق "لكي تخلق تلك الحالة عليك أن تجعلهم متشككين، عليك أن تشتري لاعبين جدد لكي تجعلهم يتوترون".

واستطرد "إذا فزت بالألقاب، فمن الطبيعي أن تشعر بالارتياح وعدم الرغبة في التعزيز، ولكن إن لم تتفاعل وإن اعتقدت أنك لمجرد فوزك باللقب في عام فسوف تفوز مجددا فستصعب الأمور على نفسك".

الفارق بين الكرة الإنجليزية والكرة الإسبانية

وعن الفارق بين الكرة الإنجليزية والإسبانية أوضح مدرب بورتو السابق "لقد دربت في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا 3 من أكبر الأندية في العالم، ودائما أخبر نفسي أنني بحاجة للمنافسة في كل أسبوع".

"في إسبانيا كان لدي نادي رائع أخوض ضده 4 مباريات خلال العام الواحد وذلك حينما يواجه ريال مدريد برشلونة، وبعد هذا أنت تفوز بنتائج ضد الفرق الأخرى مثل 4-0 و5-0 و5-1 و6-1".

أما عن إنجلترا فقال: “يمكنك أن تفوز بالدوري الإنجليزي بـ75 نقطة وربما أقل لذا أنا احتجت لتلك المنافسة".

وعن تكراره تجربته في إنجلترا مرتين عام 2007 و2013 “كعائلة لازال منزلنا في إنجلترا ولندن، لكن بكل تأكيد أنا جاهز للإنتقال في حالة تلقي عرض جديد".