أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الأقصر يناقش مع قيادات "اسمعونا" أعمال تطوير القرى الفقيرة

Google+ Print
بالصور.. محافظ الأقصر يناقش مع قيادات "اسمعونا" أعمال تطوير القرى الفقيرة بالصور.. محافظ الأقصر يناقش مع قيادات "اسمعونا" أعمال تطوير القرى الفقيرة
عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، اجتماعا مع قيادات مؤسسة "اسمعونا"، لمناقشة تطوير قرى المحاميد والهنادى والدير، لتحقيق مستوى حياة أفضل للمواطنين فى تلك القرى، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين المؤسسة وصندوق تحيا ، لتطوير عدد من القرى الأكثر احتياجًا على مستوى محافظات مصر.

وحضر الاجتماع المدير التنفيذى لمؤسسة اسمعونا محمد عبد العزيز، ورئيس مدينة أرمنت العميد على الجزار، ورئيس مدينة إسنا محمد سيد سليمان، ورؤساء الوحدات المحلية القرى المستهدفة المحاميد والهنادى والدير، وممثلين لمديريات التضامن الاجتماعى والقوى العاملة والصندوق الاجتماعى للتنمية وبنك التنمية، وعدد من رجال الأعمال بالمحافظة، وممثلى وسائل الإعلام.

وأكد محمد عبد العزيز، المدير التنفيذى لمؤسسة اسمعونا، أنه تم اختيار الأقصر لتكون نموذجا لتنفيذ مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن مؤسسة اسمعونا تقوم بإعداد الدراسات القبلية لرصد احتياجات المناطق لتحديد الفئات المستهدفة من الأنشطة المنفذة، وتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية المدرجة فى الخطة المعتمدة، لافتا إلى أن المشروع يشمل رفع كفاءة القرى المحيطة للقرى التي تم اختيارها.
>محمد بدر، محافظ الأقصر (1)

وأوضح عبدالعزيز، خلال الاجتماع، أن الدراسات ستشمل فرص التشغيل للشباب والفتيات بتلك القرى لتعينهم على توفير دخل منتظم، وللحد من ظاهرة الهجرة والبطالة بتلك القرى، إلى جانب رفع كفاءة المؤسسات الخدمية الموجود بالقرى بمعاونة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أنه بالفعل قامت إحدى المؤسسات باختيار 8 مدارس فى الأقصر لرفع كفاءتها بصورة شاملة من حيث المبانى، ومعامل الحاسب الآلى، وتدريب هيئات التدريس والطلاب.
>محمد بدر، محافظ الأقصر (2)

وقال عادل محمد لطفى، ممثل المؤسسة الاستشارية للمشروع، إن الدراسات القبلية التى سيتم إجراؤها على القرى تهدف لاستكشاف احتياجات التدخل السريعة التى تخدم جوانب المشروع، وحصر الأسر التى من الممكن ترشيحها للإسكان الاجتماعى، والبحث عن فرص التدريب الممكنة للشباب، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد فرص التشغيل الممكنة للشباب بناءً على القدرات والمهارات والخبرات واستعدادات الشباب وتفضيلاتهم المهنية، بحث تكون إمكانياتهم مؤهلة لشغل تلك الفرص، مؤكدا أن هناك جهودا ضخمة لإيجاد وخلق فرص عمل للشباب.
>محمد بدر، محافظ الأقصر (3)

وطالب محمد بدر، محافظ الأقصر، بوضع رؤية شاملة وتصور كامل لتطوير تلك القرى، لتكون قرى منتجة وقادرة على توفير فرص إنتاجية تكون إضافة للناتج القومى، بالإضافة إلى رفع كفاءة كافة المؤسسات الخدمية بتلك القرى، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 30 فدانا بقرية الهنادى لإقامة مشروع إسكان اجتماعى ومساكن للأسر الأولى بالرعاية.

محمد بدر، محافظ الأقصر (4)

محمد بدر، محافظ الأقصر (5)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"