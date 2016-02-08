بالصور.. تنظيم قوافل شاملة بمنطقة خورشيد شرق الإسكندرية

قام حى المنتزه أول تحت إشراف اللواء مهندس أحمد أبو طالب، بتنظيم قوافل شاملة بمنطقة خروشيد شرق الإسكندرية، وذلك بحضور رضا السيد جابر القائم بأعمال سكرتير عام الحى ومعاون رئيس الحى للنظافة ورئيس قسم التنمية الريفية ومدير وحدة الإزالة بالحى ومدير إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية بالحى.

وشملت القوافل، قافلة استخراج بطاقات رقم قومى للسيدات بالتنسيق مع مركز معلومات التنمية المحلية بالحى والمجلس القومى للمرأة، وتم تصوير عدد 98 سيدة.

قافلة طبية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وشملت تخصصات تنظيم الأسرة وباطن وأطفال بأعداد ضخمة من أهالى المنطقة ـ قافلة محو أمية بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار، وتم عمل امتحانات فورية لعدد 60 فردا ممن يجيدون القراءة والكتابة، قافلة مجمعات استهلاكية متنقلة لخدمة أهالى المنطقة لبيع السلع المدعمة.

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