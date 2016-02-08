أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. تنظيم قوافل شاملة بمنطقة خورشيد شرق الإسكندرية

Google+ Print
بالصور.. تنظيم قوافل شاملة بمنطقة خورشيد شرق الإسكندرية بالصور.. تنظيم قوافل شاملة بمنطقة خورشيد شرق الإسكندرية
قام حى المنتزه أول تحت إشراف اللواء مهندس أحمد أبو طالب، بتنظيم قوافل شاملة بمنطقة خروشيد شرق الإسكندرية، وذلك بحضور رضا السيد جابر القائم بأعمال سكرتير عام الحى ومعاون رئيس الحى للنظافة ورئيس قسم التنمية الريفية ومدير وحدة الإزالة بالحى ومدير إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية بالحى.

وشملت القوافل، قافلة استخراج بطاقات رقم قومى للسيدات بالتنسيق مع مركز معلومات التنمية المحلية بالحى والمجلس القومى للمرأة، وتم تصوير عدد 98 سيدة.

قافلة طبية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وشملت تخصصات تنظيم الأسرة وباطن وأطفال بأعداد ضخمة من أهالى المنطقة ـ قافلة محو أمية بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار، وتم عمل امتحانات فورية لعدد 60 فردا ممن يجيدون القراءة والكتابة، قافلة مجمعات استهلاكية متنقلة لخدمة أهالى المنطقة لبيع السلع المدعمة.
>القوافل-بمطقة-خورشيد-بالإسكندرية--(2)

القوافل-بمطقة-خورشيد-بالإسكندرية--(3)

القوافل-بمطقة-خورشيد-بالإسكندرية--(4)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365