محلب يزور الأقصر غدا لتفقد مشروعات جديدة بقيمة مليار و427 مليون جنيه

يزور المهندس إبراهيم حلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، محافظة الأقصر، غدا الثلاثاء، لتفقد عدد من المشروعات الجارية بالمحافظة، وفى مقدمتها، مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعونى، الذى يربط بين معبدى الكرنك والأقصر بطول 2700 متر.

كما يتفقد محلب مشروع مستشفى الأقصر لعلاج السرطان، والذى تقيمه مؤسستا الأورمان وشفاء بمدينة طيبة الجديدة، والمقترحات الخاصة بإقامة أول دار للأوبرا، وقاعة اجتماعات دولية بالمدينة، بجانب متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمدن إسنا وأرمنت وبقية مدن المحافظة، والتى تصل تكلفتها إلى مليار و427 مليون جنيه، وتتضمن محطة مياه إسنا وشبكاتها، والتى انتهى العمل بها بطاقة 61 ألف م 3/ يوم، بتكلفة 311 مليون جنيه، ومحطة مياه غرب الأقصر وشبكاتها (القرنة)، بطاقة 34 ألف م 3/ يوم، بتكلفة 165 مليون جنيه، ومشروع رافع مياه مدينة الطود "بوستر الحسينات"، بتكلفة 1.2 مليون جنيه، ومشروع محطتي الكومباكت بالبغدادي، بطاقة 10 آلاف م3/يوم.

ومن المنتظر تنفيذ هذه المشروعات خلال العام الجارى، بالإضافة إلى مشروع استكمال خزانات علوية بأرمنت، بتكلفة 30 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذه نهاية شهر يونيو 2017.

وكذلك التشغيل الجزئى لمشروع استكمال شبكات صرف صحى إسنا، بتكلفة 365 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذه نهاية مايو 2016، ومشروع صرف صحي قريتي النجوع بحري وقبلي، بتكلفة 40 مليون جنيه، حيث من المنتظر من تنفيذ (النجوع قبلي) نهاية يونيو 2016، و(النجوع بحرى) بنهاية مارس المقبل .

مشروع صرف صحى البياضية الشرقية (رواج)، بتكلفة 25 مليون جنيه، والمنتطر أن يتم الانتهاء من تنفيذه نهاية مارس المقبل ، ومشروع صرف صحي الحبيل، بتكلفة 40 مليون جنيه، والمنتر الانتهاء من تنفيذه نهاية يونيو المقبل ، بالإضافة إلى مشروع صرف صحي الطود الجديدة، بتكلفة 25 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء الجزئى من تنفيذه نهاية مارس المقبل، والانتهاء الكلى منه بنهاية ديسمبرمن العام الجارى 2016.

وذلك بجانب عدد من مشروعات الصرف الصحى، والتى سيتم الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو من العام القادم 2017 ، وتشمل، مشروع صرف صحى قرية النمسا بمركز إسنا، بتكلفة 40 مليون جنيه، ومشروعى صرف صحي قرية الرزيقات بحري وقبلى، بتكلفة 30 مليون جنيه، وصرف صحي قرية الرياينة بمركز أرمنت، بتكلفة 20 مليون جنيه ، ومشروع صرف صحى البغدادى بمركز البياضية، بتكلفة 70 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي الطود القديمة، بتكلفة 60 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي الزينية، بتكلفة 120 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي قرية الضبعية بمركز القرنة، بتكلفة 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع صرف صحى الطارف القديمة بمركز القرنة، بتكلفة 50 مليون جنيه، والذى ينتهى العمل به خلال شهر مارس من العام المقبل 2017 .

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