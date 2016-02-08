"حوار المستقبل" لمحمد بن راشد في وسائل التواصل مع 10 ملايين متابع .. مباشر

الإخوة والأخوات نبدأ جلستنا الحوارية وأحب في البداية أن أشكركم جميعا على المشاركة الفاعلة عبر إرسال آلاف الأسئلة.

الكثير من الأسئلة ركز على رؤيتنا لحكومة المستقبل سأجيب عنها بشكل جماعي وأتمنى أن نغطي التساؤلات التي تلقيناها.

حجم التغييرات من حولنا وحجم الطموحات التي نريدها لشعبنا يتطلب فكرا جديدا في شكل الحكومة وآليات عملها.

التغيير يخلق فرصا كبيرة ويجدد الدماء والأفكار ويجبر الجميع على التفكير بطريقة مختلفة وكل ما فيه خير لشعبنا سنطبقه.

لا يمكن أن نعبر للمستقبل بأدوات الماضي ولا يمكن تحقيق قفزات تنموية كبيرة بدون التفكير بطريقة جديدة في شكل الحكومة.

نريدها حكومة شابة قادرة على خلق بيئة للشباب لتحقيق أحلامهم.

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> الحكومة لا بد أن تكون مرنة، لا نريد عدداً كبيراً من الوزارات بل نريد وزراء أكثر قادرين على تولي ملفات متغيرة كل يوم.

الحكومة التي نريدها لا بد أن تكون حكومة ذات بصيرة .. تستطيع استشراف المستقبل .. والاستعداد له .. واستخدام أدواته.

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> نريد حكومة لا تفكر فقط في تقديم الخدمات .. بل أيضا في بناء مهارات شعبها.. وتوفير بيئة لتحقيق الإنجازات.

حكومة كما كررنا دائما تجعل سعادة الإنسان همها وهمتها وشغلها اليومي .. وعندما نقول ذلك نحن نعنيه حرفيا.

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> نحن اليوم في بداية مرحلة جديدة عنوانها تطوير المعرفة .. ودعم العلوم والأبحاث .. واستغلال الطاقة الشابة الاستثنائية.

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> نريد حكومة محورها الإنسان بأسرته وتعليمه ومعرفته ورفاهيته وطموحاته في بناء مستقبله وحقه الأصيل لتحقيق كافة تطلعاته.

نريد حكومة هدفها بناء مجتمع فاضل .. وبيئة متسامحة ..وأسر متماسكة .. وأجيال مثقفة ..وفرص اقتصادية متساوية للجميع.

تكمل حكومتنا عشر سنوات بعد أيام .. العشرية الماضية كانت عشرية بناء الأنظمة والاستراتيجيات والأدوات.

العشرية القادمة هي عشرية الانطلاق بكل ثقة للمستقبل بكل تغيراته وتحدياته وتنافسيته.

أحب أن أعلن اليوم لشعب الإمارات بأن رئيس الدولة حفظه الله اعتمد أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ الحكومة الاتحادية.

وبأنه بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد ... تم اعتماد هيكل تفصيلي جديد للحكومة الاتحادية بالدولة.

في الحكومة الجديدة دور الوزراء استراتيجي وتنظيمي، وسيكون لدينا خارطة طريق لتعهيد أغلب خدمات الحكومة للقطاع الخاص.

الحكومة الجديدة ستضم عدداً أقل من الوزارات وعدداً أكبر من الوزراء للتعامل مع ملفات وطنية واستراتيجية متغيرة وديناميكية.

التغييرات تشمل دمج وزراتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت وزير واحد ومعه وزيرا دولة لدعمه في مهمته الوطنية.

وتيرة المتغيرات عالميا في قطاع التعليم متسارعة .. وهو منظومة واحدة بأدواته ومكوناته ونتائجه .. هكذا ننظر له.

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