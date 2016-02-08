تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر للغد

أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة الغد لسماع مرافعة النيابة العامة مع استمرار حبس المتهمين.

وفضت المحكمة بجلسة اليوم الأحراز المقدمة من النيابة العامة وهى عبارة عن أسطوانات تحوى مقاطع فيديو متعلقة بالتصريحات الخاصة بقيادات الجماعة قبل وبعد فض اعتصام رابعة العدوية.

وقررت التأجيل لجلسة الغد للقرارات السابقة ولمرافعة النيابة العامة وصرحت للقاء المتهمين، وعمل توكيل للمتهم السادس مع استمرار حبس المتهمين.

كانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.



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