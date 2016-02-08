شريف إسماعيل يتابع تنفيذ مشروعات محطات الكهرباء مع رئيس "سيمنس" العاليمة

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس العالمية، وذلك على هامش مشاركته فى الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات المنعقدة حاليا بدبى، وحضر اللقاء وزير الاستثمار.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على أهمية التعاون القائم مع شركة سينمس فى عدد من المجالات المختلفة، ومن بينها إقامة محطات الطاقة التقليدية ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة من الرياح، وكذلك فى مجال التدريب للمهندسين والفنيين المصريين العاملين فى تلك المشروعات وغيرها، من خلال مركز سينمس للخدمة الذى يتم إنشائه بالتعاون بين وزارتى الكهرباء والبترول والشركة، ويهدف إلى توفير الخبرات الفنية اللازمة للعمل بالسوق المصرى والدول المجاورة، وهو ما يسهم فى ايجاد المزيد من فرص العمل الجديدة أمام الشباب.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن المهندس شريف اسماعيل شدد خلال اللقاء على ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المتفق عليها مع الشركة وفقا للجداول الزمنية المحددة لها، وتوفير كافة النظم الحديثة لإدارة ومراقبة تشغيل محطات الطاقة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس الوزراء أشار أيضا إلى عدد من المشروعات التى يمكن أن تسهم فيها الشركة، ومن بينها تحويل عدد من محطات الكهرباء القائمة إلى "الدورة المزدوجة" لتوليد المزيد من الطاقة بنفس كمية الوقود المستخدمة، إلى جانب المشروعات الجارى التعاون مع الشركة فى اتمامها مثل إقامة مصنع لإنتاج مكونات محطات الرياح لتوليد الكهرباء سواء من التوربينات أومن المراوح الخاصة بها، وبرنامج تصنيع وصيانة عربات السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بمنظومة النقل وتطوير السكك الحديدية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى تطور عمليات الاستكشاف والتنقيب عن حقول الغاز فى البحر المتوسط فى الدلتا والصحراء الغربية، إلى جانب عمليات رفع كفاءة إنتاج آبار الغاز، موضحا أن هناك قبولا واسعا من الشركات العالمية للتعاون مع مصر فى هذا المجال، ونوه إلى أن هذا المجال يمكن لشركة سيمنس أن تساهم فيه ايضا نظرا لما للشركة من خبرة كبيرة فى قطاع الطاقة.

ومن جانبه، استعرض رئيس شركة سيمنس العالمية تطور معدلات تنفيذ مشروعات التى تقوم سيمنس بتنفيذها فى مصر لتوليد 14400 ميجاوات، مؤكدا ان معدلات التنفيذ تسير طبقا للبرنامج الموضوع، حيث يجرى حاليا شحن التوربينات اللازمة إلى جانب العمل على تطوير شبكة نقل الكهرباء، كما شدد على أن المحطات التى يتم بناءها هى الاحدث فى استخدام التكنولوجيا العالمية فى هذا المجال، ونوه أيضا إلى برنامج التدريب للقائمين على تشغيل هذه المحطات.

كما أشار رئيس الشركة إلى التعاون الجارى مع مصر فى إقامة مصنعين لتصنيع عربات السكك الحديدية، وكذا مكونات محطات توليد الطاقة من الرياح، مؤكدا حرص الشركة على العمل على زيادة نسبة المكون المحلى فى المشروعات التى تنفذها الشركة بمصر ونقل الخبرات اليها.

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