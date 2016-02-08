السيسى يجرى حوارًا صحفيًا مع دورية "جون أفريك" الدولية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، حواراً صحفياً مع دورية "جون أفريك" التى تعد إحدى أهم الدوريات الدولية التى تُعنى بالشأن الإفريقى، وذلك بمناسبة قرب انعقاد منتدى الاستثمار فى إفريقيا الذى ستستضيفه مدينة شرم الشيخ يومى 20و 21 فبراير الجارى.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الحوار تناول العلاقات المصرية الإفريقية والتطورات التى تشهدها فى إطار سياسة الانفتاح المصرى على إفريقيا، بالإضافة إلى القضايا الإفريقية وموقعها فى أولويات السياسة الخارجية المصرية، لاسيما فى ضوء عضوية مصر الحالية فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبدء عضويتها فى مجلس السلم والأمن الإفريقى خلال شهر أبريل المقبل.

كما استأثرت موضوعات مكافحة الإرهاب والأوضاع الإقليمية، وخاصةً فى كل من ليبيا وسوريا بجزء هام من محور القضايا الإقليمية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس استعرض كذلك خلال الحوار مجمل تطورات الأوضاع التى شهدتها الساحة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، ولا سيما الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة ومواصلة مسيرة الإصلاح الديمقراطى، والجهود والإجراءات التى يتم اتخاذها لتنشيط السياحة وتوفير البيئة الملائمة والجاذبة للاستثمار.