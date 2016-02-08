أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

15 فبراير.. النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"اقتحام نادى الزمالك"

Google+ Print
15 فبراير.. النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"اقتحام نادى الزمالك" 15 فبراير.. النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"اقتحام نادى الزمالك"
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بحبسهم سنة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام نادى الزمالك" لـ15 فبراير للنطق بالحكم، وكما أمرت المحكمة بإلقاء القبض على المتهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التجمهر ومحاولة اقتحام نادى الزمالك والشروع فى قتل أحد العاملين به، وإحداث تلفيات بالمبنى الرئيسى وحيازة أسلحة نارية وتكدير الأمن والسلم العام.

وتعود الواقعة إلى أغسطس من العام الماضى حينما تجمهر عدد من أعضاء رابطة "الوايت نايتس" أمام نادى الزمالك فى محاولة لاقتحامه، اعتراضا على ما صرح به رئيس النادى فى ذلك الوقت، من عدم السماح للجمهور بدخول النادى لحضور تدريبات الفريق، حيث حدثت حالة من الشد بينهم وأمن النادى وكتبوا عبارات وشعارات مناهضة لرئيس الزمالك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365