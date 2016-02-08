15 فبراير.. الحكم على 13 متهمًا بالشروع فى قتل رئيس الزمالك

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 13 متهمين من "وايت نايتس" كانت المحكمة قد قضت ضدهم بالسجن 5 سنوات مشددًا غيابيًا، فى ضوء اتهامهم بالاعتداء والشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك لـ15 فبراير للنطق بالحكم.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وعددهم 13 متهمًا عددًا من الاتهامات يأتى على رأسها اتهام استعراض القوة والتلويح بالعنف والحاق الضرر بالمجنى عليهم وتعريض حياتهم للخطر، بالإضافة لعقد العزم على قتل المجنى عليه الأول "رئيس نادى الزمالك" وأنهم أعدوا لهذا الغرض "أسلحة نارية" إلى جانب ترصدهم تحركاته فى الأماكن التى يتردد عليها.