محافظ الوادى الجديد يستبعد 3 موظفين بالتعليم والصحة لتورطهم فى مخالفات

وافق اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، على قرار استبعاد 3 موظفين بقطاعى التربية والتعليم والشئون الصحية عن الأعمال المالية والإدارية وعدم تعاملهم مع الجمهور، لحين الانتهاء من التحقيقات فى عدة مخالفات مالية وإدارية تم رصدها وإحالتها إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها.

وقال عشماوى فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إن الجهات الرقابية قد أوصت باستبعاد موظفين بمديرية التربية والتعليم وموظف بالشئون الصحية عن الوظائف المالية والإدارية وعدم إسناد أية أعمال إليهم تتعلق بالتعامل مع الجمهور، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات فى عدة مخالفات مالية وإدارية تم رصدها ويجرى التحقيق فيها.