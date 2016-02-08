محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الإعدادية للتيرم الأول بنسبة نجاح 76%

اعتمد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، نتيجة الشهادة الإعداية للتيرم الأول بنسبة نجاح 76.82%، ونتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للمكفوفين دور يناير بنسبة نجاح 57%، وكذا نتيجة الصف الثالث الإعدادى للصم دور يناير بنسبة 84%، ونتيجة الصف السادس الابتدائى نور للمكفوفين دور يناير بنسبة 90%.

وأكد الدكتور عبد الله عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، فى تصريحات صحفية، أن عدد المتقدمين للامتحان بالشهادة الإعدادية بالمدارس الرسمية ورياضية وخاصة بمصروفات ولغات بلغ 62972، حضر منهم 62843 طالبا بنسبه نجاح 77.22%، وأن عدد الطلبة المتقدمين بالمنازل بلغ 1328 حضر منهم 1314 ونجح منهم 759 لتصل نسبة النجاح 57.76%.

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وأضاف "عمارة"، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الصف الثالث الإعدادى للصم بلغ 50 طالبا حضروا جميعا ونجح منهم 42 طالبا بنسبة نجاح 84%، بينما بلغ عدد المتقدمين لامتحان الصف الثالث الإعدادى نور للمكفوفين 7 طلاب، حضروا جميعا ونجح منهم 3 طلاب بنسبة نجاح 57%.

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وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن عدد الطلبة المتقدمين للصف السادس الابتدائى للصم بلغ 43 طالبا حضر منهم 41 طالبا نجح منهم 31 طالبا بنسبة نجاح 75%، موضحا أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الصف السادس الابتدائى نور للمكفوفين بلغ 11 طالبا حضر منهم 10طلاب نجح منهم 9 طلاب بنسبة نجاح 90%.

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وشدد المحافظ على اهتمامه بالمنظومة التعليمية، مؤكدا على أهمية المدارس فى إعداد الطلبة للحياة العملية ودعم إمكانياتهم، مشيرا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدا فى دعم العملية التعليمية التى تعد أساس تقدم الدول.

- اليوم السابع ينشر نتيجة التيرم الأول لإعدادية كفر الشيخ

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