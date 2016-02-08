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بالصور.. محافظ الأقصر يبحث استغلال الأراضى المخصصة للمحافظة منذ 6 سنوات

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بالصور.. محافظ الأقصر يبحث استغلال الأراضى المخصصة للمحافظة منذ 6 سنوات بالصور.. محافظ الأقصر يبحث استغلال الأراضى المخصصة للمحافظة منذ 6 سنوات
عقد محمد بدر محافظ الأقصر اجتماعا لبحث استغلال الأراضى التى تم تخصيصها للمحافظة منذ عام 2010 وفقاً للخريطة والإحداثيات.

وكلف المحافظ لجنة للقيام بمراجعة جميع التخصيصات التى صدرت منذ عام 2010، سواء لإقامة مشروعات خدمية أو أنشطة اقتصادية، والمخصصة للوزارات والجهات الحكومية، ومدى تنفيذ المشروعات على هذه الأراضى أو أسباب توقفها، وكيفية استغلالها للصالح العام، فضلا عن بحث متطلبات المناطق الصناعية، وأسباب عدم استغلالها حتى الآن، حيث قرر المحافظ تشكيل لجنة لتحديد متطلبات المنطقة الصناعية بالبغدادى، وعرضها فى تقرير شامل خلال 15 يوماً، للبدء فى توفير المتطلبات واستغلال المنطقة فى إقامة مشروعات وصناعات تساهم فى توفير فرص عمل للشباب.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بحصر كل متطلبات المحافظة من الهيئات والجهات الحكومية ومدى تنفيذ هذه المتطلبات أو أسباب عدم تنفيذها حتى الآن، تمهيدا لاتخاذ إجراءات سريعة وفورية لضمان سرعة الأداء فى العمل.

حضر الاجتماع اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة ومديرى إدارات ومديريات الإسكان والأملاك والاستثمار والشباب والرياضة والتعليم، ورئيس مدينة الزينية والمتابعة الميدانية والتخطيط العمرانى والشبكات.
>محمد بدر محافظ الأقصر (1)

محمد بدر محافظ الأقصر (2)

محمد بدر محافظ الأقصر (3)

محمد بدر محافظ الأقصر (4)

محمد بدر محافظ الأقصر (5)
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