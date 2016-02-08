أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_القمة – طاقم الحكام المجري ينهي مرانه استعدادا للمباراة

Google+ Print
#في_القمة – طاقم الحكام المجري ينهي مرانه استعدادا للمباراة #في_القمة – طاقم الحكام المجري ينهي مرانه استعدادا للمباراة

أنهى طاقم الحكام المجري، بقيادة فيكتور كاساي، مرانه استعدادا لمباراة القمة منذ قليل.

وكان طاقم الحكام قد وصل للإسكندرية صباح اليوم رفقة رئيس لجنة الحكام جمال الغندور وعضو اللجنة ياسر عبد الرؤوف.

ويتكون الطاقم من كاساي "41 سنة" حكم ساحة وفينسل توس مساعد أول وجورجي رنج مساعد ثاني وآدم فارلكاس حكم رابع.

وكاساي من الحكام الذين اختارهم الاتحاد الأوروبي "يويفا" للتحكيم في يورو 2016 بفرنسا.

ويعد الحكم المجري من أصحاب التاريخ العريض، وسبق له تحكيم نهائي دوري الأبطال 2011 بين برشلونة ومانشستر يونايتد.

كما قاد كاساي 3 مباريات في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.

وسبق لكاساي التحكيم في ، حيث قاد مباراة الإسماعيلي والمصرية للإتصالات في الدور الثاني من موسم 2008/2009، وفاز الإسماعيلي بالمباراة 1-0

تعرف على كاساي بالتفصيل من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"