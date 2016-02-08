في_القمة – طاقم الحكام المجري ينهي مرانه استعدادا للمباراة

أنهى طاقم الحكام المجري، بقيادة فيكتور كاساي، مرانه استعدادا لمباراة القمة منذ قليل.

وكان طاقم الحكام قد وصل للإسكندرية صباح اليوم رفقة رئيس لجنة الحكام جمال الغندور وعضو اللجنة ياسر عبد الرؤوف.

ويتكون الطاقم من كاساي "41 سنة" حكم ساحة وفينسل توس مساعد أول وجورجي رنج مساعد ثاني وآدم فارلكاس حكم رابع.

وكاساي من الحكام الذين اختارهم الاتحاد الأوروبي "يويفا" للتحكيم في يورو 2016 بفرنسا.

ويعد الحكم المجري من أصحاب التاريخ العريض، وسبق له تحكيم نهائي دوري الأبطال 2011 بين برشلونة ومانشستر يونايتد.

كما قاد كاساي 3 مباريات في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.

وسبق لكاساي التحكيم في مصر، حيث قاد مباراة الإسماعيلي والمصرية للإتصالات في الدور الثاني من موسم 2008/2009، وفاز الإسماعيلي بالمباراة 1-0

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