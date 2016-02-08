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القماش غاضبا: اللاعبون تصوروا أنهم فعلوا كل شيء بالفوز على الزمالك

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القماش غاضبا: اللاعبون تصوروا أنهم فعلوا كل شيء بالفوز على الزمالك القماش غاضبا: اللاعبون تصوروا أنهم فعلوا كل شيء بالفوز على الزمالك

أبدى خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي غضبه من أداء اللاعبين خلال مباراة أسوان التي انتهت بالتعادل 1/1 في الدوري الممتاز.

وقال القماش عقب اللقاء: "الأداء سيء للغاية، فاللاعبون واجهوا أسوان، وتخيلوا أنهم فعلوا كل شيء في كرة القدم بالفوز على الزمالك".

وصرح عبر قناة (ON TV) : "ولكن كرة القدم تحتاج لجهد وعرق، وأتمنى أن يتحسن الأداء في المباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربي".

وأضاف: "كنت ألعب للفوز، ولو انتهى الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي، لكان بإمكاننا حصد نقاط المباراة، فنحن الأفضل بدنيًا وفنيًا، وتغييراتي كانت هجومية سعيًا للفوز".

وانفعل خالد القماش في ختام تصريحاته: "سألتني عن الخلاف مع إدارة الإسماعيلي،

وأؤكد لك أنني لن أتحدث في المشاكل الإدارية عبر وسائل الإعلام بل مع مسئولي النادي فقط".

وأتم "الفريق تأثر بغياب إيمانويل بناهيني وتوريك جبرين وذلك فى الناحية الهجومية حيث لعب فريقه المباراة ولم يكن هناك مهاجمين على دكة الاحتياط.

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