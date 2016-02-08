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#في_القمة - عبد الحفيظ لـ في الجول: قوى الأهلى الضاربة جاهزة للزمالك

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#في_القمة - عبد الحفيظ لـ في الجول: قوى الأهلى الضاربة جاهزة للزمالك #في_القمة - عبد الحفيظ لـ في الجول: قوى الأهلى الضاربة جاهزة للزمالك

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فريقه أتم استعداده لمباراة القمة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في قمة مباريات الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـ FilGoal.com: "الفريق أتم استعداده للمباراة بشكل كامل، وجميع اللاعبون جاهزون الأن، على رأسهم ماليك إيفونا".

عبد الحفيظ أضاف "إيفونا وصالح جمعة جاهزان للمباراة بعد أن تعافا من الإصابة بشكل كامل".

وأتم "كل القوى الضاربة للأهلي باتت جاهزة لمباراة الزمالك، والجميع على أتم استعداد الآن".

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