الأهلي يختتم تدريباته على إستاد برج العرب إستعدادًا للقمة

بدء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على إستاد الجيش بمدينه برج العرب قبل قليل، إستعداداً لمباراة القمة أمام الزمالك، والمقرر لها السابعه مساء غدًا ضمن الجولة السابعة عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني، بقيادة الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، مدير قطاع الكرة والقائم بأعمال المدير الفني، خلال المران بوضع الروتوش الأخيرة على الخطة والتشكيل.

يعقد الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، مدير قطاع الكرة بالنادي والقائم بأعمال المدير الفني، محاضره فنيه مع اللاعبين في الثامنه مساء اليوم الإثنين، يشرح خلالها الدور لمطلوب من كل لاعب، خلال لقاء القمة أمام الزمالك، واملقرر له غدا ضمن الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويقوم الكابتن عبد العزيز عبد الشافي بشرح دور كل لاعب في ضوء التكليفات التي حددها الجهاز، مع مراجعة اخيرة لأسلوب اللعب والخطة التي ينوي الاعتماد عليها في المباراة.

واكد عبد الشافي للاعبين على أن المباراة هامة والفوز فيها سيزيد من فارق النقاط بين الاهلي المتصدر وأقرب منافسيه الزمالك وبالتالي سيكون خطوة هامة نحو الفوز بدرع الدوري هذا الموسم.

ويشارك حسام عاشور، لاعب خط وسط الاهلي في تدريبات الفريق، إستعداداً لمواجهة الزمالك، حيث تبقى فرص مشاركته في المباراة قائمة ووفق رؤية الجهاز الفني، بعدما تغيب عن المشاركة خلال اليومين الماضيين.

وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب بات سليماً وسوف يشارك في التدريبات الجماعية بعد الإطمئنان على سلامته، مضيفاً أنه أصبح جاهزاً لخوض مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر لها غداً الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

وإنتظم باسم علي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في معكسر الفريق بالأسكندرية، إستعداداً لمواجهة القمة أمام الزمالك والمقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة عشر بمسابقة الدوري الممتاز، وكان باسم تغيب عن المران الجماعي في اليومين الماضيين، نظراً لظروف وفاة شقيق زوجته.

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