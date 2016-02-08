15 فبراير.. الحكم على 13 متهمًا في «اقتحام نادى الزمالك»

حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 13 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام نادى الزمالك»، إلى جلسة ١٥فبراير والقبض على المتهمين الهاربين والحاضرين الجلسة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التجمهر ومحاولة اقتحام نادى الزمالك والشروع فى قتل أحد العاملين بالنادى وإحداث تلفيات بالمبنى الرئيسى وحيازة أسلحة نارية وتكدير الأمن والسلم العام.

وتعود تلك الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضى حينما تجمهر عدد من أعضاء رابطة “وايت نايتس” أمام نادى الزمالك فى محاولة لاقتحامه، تنديدا منهم بما صرح به رئيس النادى فى ذلك الوقت بأنه لن يسمح للجمهور بدخول النادى لحضور تدريبات الفريق، وحدثت حالة من الشد والجذب بينهم وبين أمن النادى وكتبوا عبارات وشعارات مناهضة لرئيس نادى الزمالك.