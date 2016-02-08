«بوتين»: روسيا والبحرين تستحدثان آليات تعاون رغم الصعوبات الاقتصادية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في سوتشي جنوبي روسيا أن البلدين يستحدثان آليات للتعاون الثنائي رغم الصعوبات الاقتصادية.

وقال الرئيس الروسي في مستهل اللقاء، اليوم الاثنين، “على الرغم من الوضع الصعب في القطاع الاقتصادي، فإننا نواصل استحداث الآليات الضرورية لتعاوننا”.

وشدد بوتين على أن البحرين تعد شريكا مهما لروسيا في منطقة الخليج وفي الشرق الأوسط برمته.

وأعرب بوتين عن سروره لاستقبال أصدقائه من الشرق الأوسط في سوتشي وسعادته بهذه الفرصة لبحث العلاقات الثنائية والوضع في العالم، وبالدرجة الأولى التطورات الإقليمية.

بدوره شكر العاهل البحريني الرئيس الروسي على الدعوة لزيارة روسيا، واصفا إياها بأنها فرصة جيدة لتبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية وتأمين المصالح المشتركة، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتطورات في الشرق الأوسط.

وأعرب الملك عن ثقته في قدرة البلدين على تجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة، مؤكدا على افتتاح المنامة على التعاون مع روسيا.