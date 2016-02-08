«الصحة»: 120 مليار جنيه حجم الإنفاق الصحي خلال عام 2015

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن قيمة الانفاق الصحي في مصر عموما يبلغ 120 مليارا في العام منهم 80 مليارا من جيوب المواطنين أي ثلثي ما ينفق على الصحة، لافتا إلى أن ميزانية الصحة هذا العام بلغت 52 مليارا منها 8.8 مليارات مخصصة للمستشفيات الجامعية.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش زيارته لمحافظة الغربية بحضور المحافظ ورئيس جامعة طنطا أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد سيحل العديد من مشكلات القطاع الصحي. إلى أن الانتهاء منه،

وأشارالدكتور عماد الدين إلى أنه سيتم عرض القانون على مجلس النواب لإقراره نهاية شهر مارس المقبل.

وأوضح أن الوزارة قامت بتخصيص 600 مليون جنيه لتجهيز وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية، مشيرا إلى البدء في محافظات سوهاج والمنيا وبني سويف وأسيوط وأسوان، مضيفا أن الوزارة ستنتهي من تطوير 21 مستشفى جديدة في شهر مايو القادم.

وبخصوص واقعة إصابة بعض المرضى بمضاعفات قي مستشفى رمد طنطا، قال وزير الصحة: إن التقرير الفني الذي انتهت منه اللجنة المشكلة من أساتذة الرمد بكليات الطب أوضح أن المادة التي استخدمها الأطباء في حقن المرضى تنتجها شركة عالمية والمادة مسجلة في وزارة الصحة ويستخدمها كبار أساتذة الرمد في مصر لعلاج بعض إصابات العين.

وقال إن التقرير الفني أشار إلى وجود خلل في تعقيم العبوات وهو مسئولية الشركة الموردة، لذلك فقد قررت إغلاقها، كما أحلت الموضوع كاملا إلى النيابة العامة للتحقيق، وبخصوص الحالات قال إن التقرير أشار إلى أن حالتين من المصابين حدث لهما التهاب صديدي في العين ويصعب علاجهما، وباقي الحالات جار علاجهم، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي توجه لتفقد مستشفى جامعة طنطا التعليمي.