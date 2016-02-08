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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحيانا على الجزر والمناطق الشمالية والساحلية ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والرياح معتدلة الى نشطة السرعة بوجه عام على اليابس قد تثير الغبار على بعض المناطق المكشوفة وقوية فوق البحر وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 25 - 40  كم/ساعة على اليابس بوجه عام شمالية غربية / 35 - 55 كم/ ساعة على البحر تصل 60 كم / ساعة أحيانا.

البحر ..مضطرب .. بارتفاع من قدمين الى اربعة أقدام قرب الساحل ومن 6 الى 8 و 9 أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و 21 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الثامنة ودقيقتين مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    22      12              85       25 .
> دبي                        21      14              80       30 .
> الشارقة                   22       12              85       20.
> عجمان                    23       10             80       25.
> أم القيوين                22        11             85       25 .
> رأس الخيمة             23        09             80       30 .
> الفجيرة                   26       17              80       45.
> العين                     24       11              85       20 .
> ليوا                       22      09               95       25 .
> الرويس                  23      10               85       30 .
> السلع                    21       09               85       35.
> دلما                      20      11               95       40 .
> طنب الصغرى          22      14               85       40 .
> طنب الكبرى            22      14               85       40 .
> أبوموسى               22       14               85       45.

 

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