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لاعب أرسنال السابق يتساءل: هل انضم النني من أجل التصوير فقط؟

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لاعب أرسنال السابق يتساءل: هل انضم النني من أجل التصوير فقط؟ لاعب أرسنال السابق يتساءل: هل انضم النني من أجل التصوير فقط؟

تعجب إيمانويل فريمبونج لاعب أرسنال السابق من عدم مشاركة محمد النني مع المدفعجية في المباراتين الأخيرتين.

وخرج النني من قائمة فريقه التي لعبت ضد بورنموث وانتصرت 2-0 ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

بالفيديو – في غياب النني.. أرسنال ينعش حلم الدوري في دقيقة

وكتب اللاعب الغاني عبر حسابه على تويتر تغريدة قال فيها: "هل انضم النني لأرسنال من أجل الخضوع لجلسة التصوير فقط؟ أم يغيب للإصابة؟".

يذكر أن النني شارك في مباراة واحدة فقط ضد بيرنلي في كأس إنجلترا بينما جلس على مقاعد البدلاء أمام ستوك سيتي وتشيلسي، وخرج من القائمة في مباراة ساوثامبتون.

وأضاف لاعب فريق يفا الروسي حاليا "استغرب من عدم وجود النني على مقاعد البدلاء على الأقل".

جدير بالذكر أن اللاعب الغاني لعب في صفوف أرسنال في الفترة من 2011 حتى 2014، خرج خلالها للإعارة ثلاث مرات.

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فيديو اليوم السابع

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