فاطمة وراء غياب النني عن مباراة بورنموث؟

هل محمد النني لاعب وسط أرسنال عن مباراة فريقه ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي لأسباب عائلية أم لأسباب فنية؟ أسئلة طرحتها جماهير المدفعجية.

وخرج النني من قائمة فريقه التي لعبت ضد بورنموث وانتصرت 2-0 ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

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ورزق النني يوم الأحد بمولودته الثانية حسبما أعلن عبر حسابه الشخصي على تويتر قبل المباراة بساعتين، إذ كتب تغريدة قال فيها "طفل جديد .. الحمد لله".

جريدة مترو الإنجليزية أرجعت غياب النني عن مباراة بورنموث بسبب وضع زوجته للمولودة الجديدة.

الصحيفة الإنجليزية لا تعلم أن زوجة النني وضعت المولودة في مصر، بينما يتواجد لاعب منتخب الفراعنة في إنجلترا.

وكانت زوجة لاعب المقاولون العرب السابق قد كشفت في لقاء تليفزيوني عن نية النني في تسمية طفلته الجديدة باسم فاطمة، مثل اسم والدته الراحلة.

يذكر أن النني شارك في مباراة واحدة فقط ضد بيرنلي في كأس إنجلترا بينما جلس على مقاعد البدلاء أمام ستوك سيتي وتشيلسي، وخرج من القائمة في مباراة ساوثامبتون.

لاعب أرسنال السابق يتساءل: هل انضم النني من أجل التصوير فقط؟