بالفيديو - الشعراوي يهدر مجهود صلاح بغرابة أمام مرمى سامبدوريا

صنع محمد صلاح جناح روما فرصة تسجيل سهلة لزميله ستيفان الشعراوي في مباراة الفريق ضد سامبدوريا يوم الأحد، لكن الأخير أهدرها بغرابة.

ويحل سامبدوريا ضيفا على روما بملعب الأوليمبيكو ضمن الجولة 24 من الكالتشيو.

"القرد الذهبي على صدر روما"

واستقبل صلاح الكرة من زميله ميراليم بيانيتش في منطقة الجزاء بعدما بنى الهجمة بنفسه، ليلعب كرة عرضية متقنة للشعراوي، لكن المهاجم الإيطالي ذو الأصول المصرية سددها فوق العارضة في الدقيقة 20.

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ويلعب الجناح المصري بجوار الشعراوي ودييجو بيروتا في الخط الأمامي للذئاب أمام الفريق الذي يدربه فيتشينزو مونتيلا مدرب صلاح السابق في فيورنتينا.