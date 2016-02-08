بالفيديو - روما ' المحظوظ ' يفلت بفوز مثير على سامبدوريا بمشاركة فعالة لصلاح

وقف الحظ بجانب روما في عبوره لعقبة ضيفه سامبدوريا بهدفين مقابل هدف في مباراتهما بالدوري الإيطالي يوم الأحد.

وحل سامبدوريا ضيفا على روما بملعب الأوليمبيكو ضمن الجولة 24 من الكالتشيو في المباراة التي لعبها محمد صلاح كاملة.

"القرد الذهبي على صدر روما"

لعب الجناح المصري بجوار الشعراوي وبيروتا في الخط الأمامي للذئاب أمام الفريق الذي يدربه فيتشينزو مونتيلا مدرب صلاح السابق في فيورنتينا.

وظهر صلاح بشكل لافت وأسهم في تشكيل خطورة على مرمى سامبدوريا على مدار شوطي المباراة.

روما توج أداءه في الشوط الأول بهدف سجله أليساندرو فلورينزي في الدقيقة الأخيرة برأسية تابع بها تسديدة ستيفان الشعراوي المرتدة من مدافع سامبدوريا.

مع بداية الشوط الثاني تبادل صلاح الكرة مع زميليه مايكون وميراليم بيانيتش في هجمة منظمة لروما من الجبهة اليمنى حتى وصلت لللشعراوي الذي مهدها لدييجو بيروتا فسددها بقوة في شباك سامبدوريا.

بعدها بدقائق سدد فيرناندو كرة ارتطمت في قدم ميراليم بيانيتش وسكنت شباك روما في الدقيقة 57.

حاول سامبدوريا تسجيل هدف التعادل وكان قريبا للغاية خاصة في الدقائق العشرة الأخيرة، لكن تألق فويتشيتش تشيزني حرمه من ذلك.

وواصل روما بهذه النتيجة سلسلة انتصاراته للمباراة الثالثة على التوالي تحت قيادة لوتشانو سباليتي ليرتفع رصيده للنقطة 44 ويظل في المركز الخامس.

في المقابل تجمد رصيد السامب عند 24 نقطة في المركز السابع عشر ويقترب أكثر من مناطق الخطر.