أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزارة النقل: قررنا التعاقد مع شركة عالمية لإدارة السكة الحديد لأننا فاشلون

Google+ Print
وزارة النقل: قررنا التعاقد مع شركة عالمية لإدارة السكة الحديد لأننا فاشلون وزارة النقل: قررنا التعاقد مع شركة عالمية لإدارة السكة الحديد لأننا فاشلون
قال أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل، إن قرار الوزارة بالتعاقد مع شركة خاصة لإدارة وتشغيل السكة الحديد يستهدف تحسين مستوى الخدمة، مستطردًا: "قررنا التعاقد مع شركة عالمية متخصصة لأننا فاشلون فى الإدارة.. ومهما أنفقنا على السكة الحديد مع المنظومة الفاشلة الحالية لن يتغير الوضع وستظل الخدمة بدون تحسن".

وأضاف المتحدث باسم وزارة النقل لـ"اليوم السابع": "الشركة الجديدة ستكون مسئولة عن تشغيل القطارات وصيانتها وإدارة المحطات واستغلال أراضى السكة الحديد"، لافتًا إلى أن هذه الشركة ستكون مسئولة عن تدريب العاملين فى الهيئة وكيفية استغلال إمكانياتنا، من أجل تحسين مستوى الخدمة بالسكة الحديد.

وقال المتحدث باسم الوزارة: "قرار تحديد سعر تذاكر القطارات سيظل قرار الدولة.. لكن الشركة ستحدد فقط التكلفة الاقتصادية وسعرها المقترح لقيمة التذكرة.. وسيكون للدولة القرار النهائى فى الأخذ بما اقترحته الشركة فى قيمة التذكرة أم لا"، مشيرًا إلى أن وجود الشركة سيكون مؤقتًا وسينتهى بمجرد تدريب وتعليم العاملين كيفية إدارة المرفق.

وأكد المتحدث باسم وزارة النقل، أن الشركة ستحدد احتياجات السكة الحديد وستوجه مجلس إدارة الهيئة الموجود لما يتطلبه المرفق لتحسين الخدمة، مستطردًا: "كان ممكن نختار الحل السهل ونصرف شوية فلوس ونشترى شوية عربات وجرارات، لكن هذا لن يُغير الخدمة مع منظومة إدارة السكة الحديد الحالية الفاشلة".

وأوضح المتحدث باسم وزارة النقل، أن اللجنة الوزارية التى شكلها وزير النقل ستُحدد فى كراسة الشروط التى تعكف على إعدادها مواصفات الشركات التى ستتقدم للمناقصة التى ستطرحها الوزارة، مستطردًا: "كل دول العالم المتقدم بتعمل كده.. وهذه ستكون عبارة عن مكتب خبرة عالمى يعلمنا إزاى ندير، لأننا فشلنا فى إدارة المرفق".

موضوعات متعلقة:

النقل: الشركة المكلفة بإدارة السكة الحديد تحدد سعر التذاكر بالاشتراك معنا
>http://s.youm7.com/2575131

انفراد.. وزير النقل يقرر التعاقد مع شركة خاصة لإدارة وتشغيل السكك الحديدية.. سعد الجيوشى يشكل لجنة وزارية لإعداد كراسة شروط مناقصة عالمية لاختيار إحدى الشركات.. وتجهيز العقد قبل توقيعه
>http://s.youm7.com/2574444
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365