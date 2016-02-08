الشرطة تعيد طفلة لأحضان أمها فقدتها بمحطات مترو الأنفاق

نجح ضباط الشرطة فى استعادة طفلة غائية إلى أسرتها، بعدما فقدتها والدتها داخل إحدى محطات مترو الأنفاق.

تلقى قسم شرطة ثالث مترو الانفاق، إخطارا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة مسرة لمترو الأنفاق بالعثور على طفلة دون أهليتها تدعى "ملك م" 9 سنوات، وتم من خلالها التوصل إلى هوية أسرتها، واستدعاء والدتها، وتبين أنها تدعى "رابعة ا" 43 سنة، حيث حضرت لرجال الشرطة وقدمت شهادة ميلاد طفلتها وتم التأكد من ذلك وتسليمها لها.

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المذكرة رقم 8/360ح قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق.