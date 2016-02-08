أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الشرطة تعيد طفلة لأحضان أمها فقدتها بمحطات مترو الأنفاق

Google+ Print
الشرطة تعيد طفلة لأحضان أمها فقدتها بمحطات مترو الأنفاق الشرطة تعيد طفلة لأحضان أمها فقدتها بمحطات مترو الأنفاق
نجح ضباط الشرطة فى استعادة طفلة غائية إلى أسرتها، بعدما فقدتها والدتها داخل إحدى محطات مترو الأنفاق.

تلقى قسم شرطة ثالث مترو الانفاق، إخطارا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة مسرة لمترو الأنفاق بالعثور على طفلة دون أهليتها تدعى "ملك م" 9 سنوات، وتم من خلالها التوصل إلى هوية أسرتها، واستدعاء والدتها، وتبين أنها تدعى "رابعة ا" 43 سنة، حيث حضرت لرجال الشرطة وقدمت شهادة ميلاد طفلتها وتم التأكد من ذلك وتسليمها لها.

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المذكرة رقم 8/360ح قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365