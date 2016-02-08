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المحكمة الاقتصادية تلزم ماسبيرو بسداد 694 ألف جنيه لإحدى شركات الإنتاج

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المحكمة الاقتصادية تلزم ماسبيرو بسداد 694 ألف جنيه لإحدى شركات الإنتاج المحكمة الاقتصادية تلزم ماسبيرو بسداد 694 ألف جنيه لإحدى شركات الإنتاج
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمود سعدون وعضوية المستشارين عمرو رجائى وخالد شعراوى وحسام فاروق وأمانة سر علاء إبراهيم، اليوم الاثنين، بإلزام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفته ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة بصفته بسداد مبلغ 694 ألف جنيه لصالح إحدى شركات الإنتاج.

وقالت عريضة الدعوى إنه فى عام 2010 أبرمت الشركة المدعية مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون "المدعى عليه" عقدين بشأن الترخيص للتليفزيون ببث أعمال تليفزيونية على قنواته الأرضية والفضائية من إنتاجها، العقد الأول بعنوان "عقد ترخيص ببث أعمال تليفزيونية"، وهذا العقد بشأن مسلسل "الشمع الأحمر" بطولة الفنانة يسرا ومدته 30 حلقة، وبموجب البند الثانى رخصت الشركة المدعية وهى منتجة المسلسل لاتحاد الإذاعة البث الحصرى الأول لهذا المسلسل، وذلك خلال شهر رمضان فى عام 2010.

وأشارت الدعوى إلى أن العقد الثانى يحمل عنوان "عقد ترخيص ببث أعمال تليفزيونية على التليفزيون المصرى"، وهذا العقد يشمل المسلسل التليفزيونى "حضور وانصراف"، الذى عرض بعد ذلك بعنوان "قصة حب"، مكون من 30 حلقة بطولة الفنان جمال سليمان وآخرين.

وأضافت الدعوى أنه بالنسبة للمسلسل التليفزيونى "الشمع الأحمر" أن البند الثالث تكفل ببيان قيمة الترخيص للمدعى عليه بعرض هذا المسلسل بمبلغ وقدره 22 مليونا و500 ألف جنيه يسدد على 10 دفعات، والمسلسل الثانى تكفل البند الثالث ببيان قيمة الترخيص للمدعى عليه بعرض هذا المسلسل بمبلغ وقدره 20 مليون جنيه.

ونوهت الدعوى أن المدعى عليه امتنع عن سداد باقى مستحقات الشركة المدعية، وقدرها 13 مليونا و738 ألف جنيه، وسدد فقط 28 مليونا و762 ألف جنيه.

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