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قاضى التخابر مع قطر لـ"مرسى": "استئذن الدفاع الأول وبعدين أتكلم"

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قاضى التخابر مع قطر لـ"مرسى": "استئذن الدفاع الأول وبعدين أتكلم" قاضى التخابر مع قطر لـ"مرسى": "استئذن الدفاع الأول وبعدين أتكلم"
تواصل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

وطلب "مرسى" التعليق على الفيديوهات المعروضة قائلا: "إن ما رأيته فى مشهدين" فقاطعه القاضى قائلا، لو أردت التعقيب لابد أن يأذن الدفاع لك بالحديث والمحكمة ستستمع إليك، ولكن هناك أسطوانة أخرى سنشاهدها، وبعدها إذا أذن لك الدفاع ستستمع لك المحكمة.

وعرض الخبير الفنى الأسطوانة الأخيرة، والتى تبين أن بها ، وقال الخبير إن الأسطوانة غير صالحة ولا تعمل، فاسترد القاضى الأسطوانة منه، وسأل الدفاع فأجابه أنه يأذن لموكله الحديث بشأن ما يريد أن يعلق عليه.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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مصر 365

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