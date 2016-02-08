العثور على حقيبة بها 43 ألف جنيه بقطار "طنطا" والشرطة تسلمها لصاحبها

عثرت الخدمات المعينة بمحطة سكك حديد المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على حقيبة بداخلها مبلغ 43 ألف و780 جنيه داخل القطار رقم 39 القادم من "طنطا إلى المنصورة" وتم تحديد صاحبها وتسليمها له.

كان قسم شرطة محطة سكك حديد طنطا قد تلقى بلاغا من من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد المحلة الكبرى بالعثور على حقيبة داخل القطار رقم 39 " طنطا - المنصورة".

عقب وصوله المحطة وبفحصها تبين أن بداخلها مبلغ 43 ألف و870 جنية عملات ورقية مختلفة وبعض المتعلقات الشخصية، وحضر " محمد ح.ا" – 26سنة مهندس - مقيم محلة زياد دائرة مركز شرطة سمنود محافظة الغربية وقرر أنه أثناء استقلاله القطار المشار إليه قام أحد الصبية بخطف هاتفه المحمول عقب وصول القطار محطة محله روح دائرة مركز شرطة طنطا الغربية وفر هارباً، فنزل من القطار تاركاً الحقيبة الخاصة به بداخله فى محاولة للحاق بمرتكب واقعة سرقة هاتفه المحمول، فلم يتمكن من ذلك ولدى عودته فوجئ بتحرك القطار وعدم تمكنه من استقلاله مرة أخرى، وتم تسليمه الحقيبة بمحتوياتها بعد الإدلاء بأوصافها ووجه الشكر لرجال الشرطة على إعادة الحقيبة الخاصة.

وكلف اللواء محمد يوسف – مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إدارة البحث الجنائى بالإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية للتحرى عن مرتكب واقعة سرقة الهاتف المحمول والعمل على ضبطه تحرر المحضر رقم 2/46 أحوال نقطة محطة سكك حديد المحلة الكبرى وأرسل لمركز شرطة طنطا لقيده وإخطار النيابة العامة