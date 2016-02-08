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بالفيديو.. فلاح بالدقهلية يستغيث لصرف مستحقاته بمحصول القطن والزراعة تستجيب

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بالفيديو.. فلاح بالدقهلية يستغيث لصرف مستحقاته بمحصول القطن والزراعة تستجيب بالفيديو.. فلاح بالدقهلية يستغيث لصرف مستحقاته بمحصول القطن والزراعة تستجيب
استغاث فلاح يدعى محمد فوزى بقرية ميت مسعود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، عن طريق نشر على اليوتيوب يطالبه بصرف مستحقاته المالية عن محصول القطن، والذى قام بتوريده إلى الجمعية الزراعية التابع له منذ يوم 17 نوفمبر من العام الماضى.

وأشار الفلاح إلى أن تم تسليمه ورقة بوزن المحصول وقيمة القطن فى يوم 6 ديسمبر من العام الماضى، إلا أنه لم يقم له بالصرف، مضيفًا أنه بعد نشر الفيديو على موقع اليوتيوب وتداوله بين المواطنين، فوجئ باتصال من الجمعية الزراعية التابعة له ويطالبونه بالحضور ضرورى، وبعد أن توجه إلى الجمعية فوجئ بالموظفين بتجهيز المبلغ المستحق وقاموا بصرفه، كما طالبوا بالتوقيع على إقرار باستلامه مستحقاته من الجمعية فقام بالتوقيع وأصر على إثبات تاريخ اليوم فى التوقيع حتى لا يتم التلاعب فى الأوراق.

وتابع الفلاح أن فئة الفلاحين هى أكثر الفئات المطحونة وحقوقه مهدرة، وطالب بوضع نصيب لهم فى الأراضى الجدية التى يتم استصلاحه وتوزيعه.

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مصر 365

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