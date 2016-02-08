أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

شاب سوري سخر من ملكة جمال فأصبح نجماً

Google+ Print

الأحد 07-02-2016 20:52

روحه الكوميدية بين رفاقه وروح السخرية التي يمتلكها دفعت أصدقائه لإقناعه بتصوير مقطع ونشره عبر يوتيوب حيث لم يكن الشاب السوري والطالب في كلية إدارة الأعمال " 19 عاماً " يتوقع أن يلقى كل هذا النجاح و المتابعة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حيث يقترب عدد المشاهدات لفيديوهاته من مليون مشاهدة بينما وصل عدد متابعيه على " فيسبوك " إلى 120 ألف متابع حيث يسجل عنوان " محمود الحمش باقي و يتدحكل " كعنوان للمقاطع التي ينشرها وهي من نمط " ستاند أب كوميدي الذي يعتبر من أصعب أنواع الكوميديا .

وبدأت قصة محمود من خلال مقطع فيديو نشره يسخر فيه من شابة قالت أنها حصلت على لقب ملكة جمال سورية و تدعى " سارة نخلة " وليفاجأ برد فعل الجمهور الذي أحب الفكرة وتابع ما ينشره محمود باستمرار .

وبمناسبة نجاحه تقدمت له إحدى الإذاعات السورية بعرض ليقدم برنامجاً عبرها وكذلك مسلسل كوميدي سيكون من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني و الإذاعي ليكون بوابته للتمثيل .

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم

فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم