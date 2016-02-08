شاب سوري سخر من ملكة جمال فأصبح نجماً

روحه الكوميدية بين رفاقه وروح السخرية التي يمتلكها دفعت أصدقائه لإقناعه بتصوير مقطع فيديو ونشره عبر يوتيوب حيث لم يكن الشاب السوري والطالب في كلية إدارة الأعمال " 19 عاماً " يتوقع أن يلقى كل هذا النجاح و المتابعة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حيث يقترب عدد المشاهدات لفيديوهاته من مليون مشاهدة بينما وصل عدد متابعيه على " فيسبوك " إلى 120 ألف متابع حيث يسجل عنوان " محمود الحمش باقي و يتدحكل " كعنوان للمقاطع التي ينشرها وهي من نمط " ستاند أب كوميدي الذي يعتبر من أصعب أنواع الكوميديا .

وبدأت قصة محمود من خلال مقطع فيديو نشره يسخر فيه من شابة قالت أنها حصلت على لقب ملكة جمال سورية و تدعى " سارة نخلة " وليفاجأ برد فعل الجمهور الذي أحب الفكرة وتابع ما ينشره محمود باستمرار .

وبمناسبة نجاحه تقدمت له إحدى الإذاعات السورية بعرض ليقدم برنامجاً عبرها وكذلك مسلسل كوميدي سيكون من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني و الإذاعي ليكون بوابته للتمثيل .

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