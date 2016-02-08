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عرض مسرحية "حوش بديعة"من دون أبو الليف

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الأحد 07-02-2016 21:06

اضطر المخرج ياسر صادق للاستغناء عن مشاهد المغني المصري نادر أبو الليف من العرض المسرحي"حوش بديعة"المزمع انطلاق عرضها الأول مساء اليوم،والذي كان يشارك فيها أبو الليف في أولى تجاربة المسرحية

سبب الاستغناء عن المشاهد هو التزام المخرج بموعد محدد مع البيت الفني للمسرح لعرض العمل في الوقت الذي يرقد فيه أبو الليف في المستشفى يعاني تدهورا في صحته.

وبخصوص الجانب الغنائي في العرض والذي أدى معظمه أبو الليف سيقوم المخرج بعرضها بطريقة البلاي باك حيث سيعرضها صوتا فقط على خشبة المسرح.

"حوش بديعة " تأليف أنور عبد المغيث،ومن بطولة انتصار،إيهاب فهمي وتتيانا ،شمس،سليمان عيد،وأشرف مصيلحي.

 

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