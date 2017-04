بينيلوبي كروز تتألق في Goya Awards.. وهكذا وزعت الجوائز

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد مساء امس السبت 6 فبرارير، انطلاق الدورة الـ 30 لحفل توزيع جوائز الـ Goya Awards، وهي أهم جوائز سينمائية وطنية سنوية في اسبانيا.

ضم الحفل مجموعة من النجوم، أبرزهم الممثلة العالمية Penelope Cruz التي تألقت على السجادة الحمراء الى جانب زوجها Javier Bardem.

الجوائز وزعت على الشكل التالي:

أفضل فيلم: Truman

أفضل ممثلة صاعدة: Irene Escolar

أفضل مخرج: Cesc Gay

أفضل ممثل صاعد: Miguel Herrán

جائزة شرف الحفل: Mariano Ozores

أفضل فيلم أجنبي باللغة الاسبانية: The Clan

أفضل سيناريو اصلي: Truman

أفضل سيناريو مقتبس: A Perfect Day

أفضل فيلم رسوم متحركة: Capture the Flag

أفضل ممثلة: Natalia de Molina

أفضل مخرج صاعد: Daniel Guzmán

أفضل ممثل: Ricardo Darín

أفضل فيلم رسوم متحركة اسباني قصير: Alike

أفضل موسيقى تصويرية: Nobody Wants the Night

أفضل أغنية: Palmeras en la nieve

أفضل ممثلة مساعدة: Luisa Gavasa

أفضل فيلم روائي اسباني قصير: The Runner

أفضل اخراج فني: Palm Trees in the Snow

أفضل مونتاج: Retribution



أفضل اشراف فني: Nobody Wants the Night