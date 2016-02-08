بينيلوبي كروز تتألق في Goya Awards.. وهكذا وزعت الجوائز
الأحد 07-02-2016 22:23
شهدت العاصمة الإسبانية مدريد مساء امس السبت 6 فبرارير، انطلاق الدورة الـ 30 لحفل توزيع جوائز الـ Goya Awards، وهي أهم جوائز سينمائية وطنية سنوية في اسبانيا.
ضم الحفل مجموعة من النجوم، أبرزهم الممثلة العالمية Penelope Cruz التي تألقت على السجادة الحمراء الى جانب زوجها Javier Bardem.
الجوائز وزعت على الشكل التالي:
أفضل فيلم: Truman
أفضل ممثلة صاعدة: Irene Escolar
أفضل مخرج: Cesc Gay
أفضل ممثل صاعد: Miguel Herrán
جائزة شرف الحفل: Mariano Ozores
أفضل فيلم أجنبي باللغة الاسبانية: The Clan
أفضل سيناريو اصلي: Truman
أفضل سيناريو مقتبس: A Perfect Day
أفضل فيلم رسوم متحركة: Capture the Flag
أفضل ممثلة: Natalia de Molina
أفضل مخرج صاعد: Daniel Guzmán
أفضل ممثل: Ricardo Darín
أفضل فيلم رسوم متحركة اسباني قصير: Alike
أفضل موسيقى تصويرية: Nobody Wants the Night
أفضل أغنية: Palmeras en la nieve
أفضل ممثلة مساعدة: Luisa Gavasa
أفضل فيلم روائي اسباني قصير: The Runner
أفضل اخراج فني: Palm Trees in the Snow
أفضل مونتاج: Retribution
أفضل اشراف فني: Nobody Wants the Night
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