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كايت ميدلتون: ابني سيصبح ضابطاً في سلاح الجو البريطاني

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الإثنين 08-02-2016 01:11

شاركت دوقة كامبريدج الأميرة Kate Middleton اليوم الأحد في لندن، في الذكرى الـ 75 لتأسيس قوات سلاح الجو الملكي البريطاني، وتعهدت بأن تساهم في زيادة عدد المتطوعين والمجندين.

Middleton التي احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الـ 34، بدت كالعادة بكامل أناقتها، وارتدت فستاناً من تصميم دار Alexander McQueen العالمي، وقبعة ملكية من Lock & Co.

رافق Kate في جولتها العسكرية، وفداً من أهم الضباط في قوات سلاح الجو الملكي، حسب الصور التي نشرتها صحيفة الـ daily mail البريطانية.

أما صحيفة people الأمريكية، فذكرت ان الامير George ابن Middleton و الامير William، يريد ان يلتحق بضباط سلاح الجو عندما يكبر، نقلاً عن لسان والدته.

يشار الى انه سوف تحلّ دوقة كامبريدج ضيفة بصفة محرّرة على صحيفة The Huffington Post البريطانية يوم الأربعاء 17 فبراير/ شباط، كجزء من عملها المستمر لتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية لدى الشباب. وستنضمّ Kate الى فريق الموقع الإخباري الخاص على الإنترنت، ضمن غرفة الأخبار التي أقيمت بشكل موقت في قصر كنسينغتون في لندن، في وقت لاحق من هذا الشهر.

 

شاهدوا الأميرة كيت مديلتون قبل الشهرة

 

 

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