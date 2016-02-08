بالفيديو: مفاجأة بيونسيه.. للراشدين فقط

كشفت النجمة العالمية بيونسيه أخيراً عن كليب أغنيتها الجديدة formation وهي أغنيتها السولو الأولى منذ 2014. وظهرت في بعض مشاهد الكليب ابنتها Blue Ivy البالغة من العمر 4 أعوام، وهي ترقص مرتدية فستاناً أبيض اللون.

وفي ما يشبه الهدية لجمهورها، أتاحت النجمة لمحبيها حرية تحميل الفيديو كليب مجاناً، من على منصة Tidal التي يشارك زوجها جاي زي في ملكيتها.

ويخلط الكليب الذي صور في نيو أورلينز في مشاهده بين اعصار كاترينا والفيضانات وبين احتجاجات ضد الشرطة، في إيحاء لتظاهرات الأمريكيين السود ضد الشرطة في الماضي.

وقد لفتت بيونسيه في بداية الأغنية إلى أنه ينصح بأن تتم مشاهدة الكليب تحت إشراف الأهل، بسبب مضمون كلمات الأغنية الحادة، والتي قد لا تتناسب مع كل الأعمار.

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