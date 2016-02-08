تأجيل أولى جلسات إعادة «غرفة عمليات رابعة» لجلسة الأول من مارس لعدم حضور المتهمين

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”،١ مارس لعدم حضور بعض المتهمين، والتحقيق مع المتسب علي عدم حضور المتهمين.

كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر الماضي بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وقضت محكمة الجنايات، في إبريل الماضي، بمعاقبة بديع و13 متهمًا بالإعدام، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ26 متهما آخرين بينهم محمد صلاح سلطان.

تعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذي قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان في محيط مسجد رابعة العدوية احتجاجًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو 2013.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”، كما اتهمتهم أيضاً بـ”التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس”.