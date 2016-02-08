أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تأجيل أولى جلسات إعادة «غرفة عمليات رابعة» لجلسة الأول من مارس لعدم حضور المتهمين

Google+ Print
تأجيل أولى جلسات إعادة «غرفة عمليات رابعة» لجلسة الأول من مارس لعدم حضور المتهمين تأجيل أولى جلسات إعادة «غرفة عمليات رابعة» لجلسة الأول من مارس لعدم حضور المتهمين

مرشد الاخوان،  محمد بديع (أرشيفية)

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”،١ مارس لعدم حضور بعض المتهمين، والتحقيق مع المتسب علي عدم حضور المتهمين.

كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر الماضي بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وقضت محكمة الجنايات، في إبريل الماضي، بمعاقبة بديع و13 متهمًا بالإعدام، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ26 متهما آخرين بينهم محمد صلاح سلطان.

تعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذي قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان في محيط مسجد رابعة العدوية احتجاجًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو 2013.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”، كما اتهمتهم أيضاً بـ”التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا