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#في_القمة – برنامجا الأهلي والزمالك في اليوم الأخير قبل موقعة برج العرب

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#في_القمة – برنامجا الأهلي والزمالك في اليوم الأخير قبل موقعة برج العرب #في_القمة – برنامجا الأهلي والزمالك في اليوم الأخير قبل موقعة برج العرب

يستعد الأهلي والزمالك بطريقتين مختلفتين لمباراة القمة غدا الثلاثاء بملعب برج العرب.

وتبدأ المباراة في تمام السابعة.

الأهلي

يتدرب الفريق اليوم الاثنين على ملعب برج العرب في تمام الثالثة ظهرا، في تدريب يضع فيه المدير الفني عبد العزيز عبد الشافي الرتوش الأخيرة على الطريقة والتشكيل.

وعقد زيزو اجتماعا مع اللاعبين مساء أمس الأحد عقب وجبة العشاء، طالبهم فيه بضرورة بضرورة بذل أقصى جهد خلال المباراة والسعي لتقديم مستوى يليق باسم الأهلي وتحقيق الهدف الذى يخطط له بالفوز والحصول على الثلاث نقاط للحفاظ على صدارة المسابقة وتوسيع فارق النقاط مع الزمالك.

وشدد الجهاز الفني على ضرورة التركيز وعدم الانشغال بأى شىء آخر ومعايشة أجواء المباراة.

وسيعقد زيزو محاضرته الفنية مع اللاعبين في الثامنة من مساء الاثنين ويشرح خلالها الدور المطلوب من كل لاعب خلال اللقاء فى ضوء التكليفات التي حددها الجهاز مع مراجعة أخيرة لأسلوب اللعب وللخطة التي ينوي الاعتماد عليها في المباراة.

لعبة تفاعلية - اختار تشكيل الأهلي في القمة

الزمالك

لم يتحرك الزمالك حتى اللحظة إلى الإسكندرية.

الفريق خاض تدريبه الأخير في فندق الإقامة بـ6 أكتوبر وسيتحرك في تمام الخامسة متوجها للإسكندرية وبالتحديد لفندق الإقامة في برج العرب.

وبالتالي، لن يخوض الفريق أي تدريبات على ملعب المباراة.

لعبة تفاعلية - اختار تشكيل الزمالك في القمة

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